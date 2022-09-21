Fenomen çiğ köfteci Adana lezzetini İzmir'e taşıdı

Üniversitede part time olarak başladığı çiğ köfte işinde başarılarıyla gündeme gelen Umut Günaydın, Buca Anadolu Lezzetleri Festivali’nde İzmirlileri çiğ köftesiyle hayran bıraktı.İZMİR (İGFA) - Katıldığı televizyon programları ve sosyal medyada paylaştığı çiğ köfte videolarıyla fenomen haline gelen Umut Günaydın, 3 gün süren festivalde hem standda, hem de sahnede sergilediği lezzet şovlarıyla dikkat çekti.

Günaydın, Adana’daki çiğ köfte lezzetini İzmir’e taşıdı.

Çiğ köfte macerasını anlatan Günaydın, 15 yıllık bir çiğ köfte aşkı olduğunu belirterek, "Üniversitede part time başladık. Ben Diyarbakırlıyım, eşim de Şanlıurfalı. Eve gittiğim zaman bazen eşimle etli mi etsiz mi çiğ köfte daha iyi olur diye tartışıyoruz. Adana’da ilk şubemizi açtık. Daha sonra 3 şubeye ulaştık. Dominik’e kadar lezzetimiz ulaştı. Survivor’da yarışmacılara çiğ köfte yaptık. Çağla Şikel ve Alişan’ın televizyon programlarına katıldık. Festivalleri seviyoruz. Tüm festivallere tepsimi alıp katılıyorum. Diyar diyar geziyorum. İşimi aşkla yapıyorum” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi, çiğ köfte turnesi de yapan Günaydın, geçtiğimiz yıllarda Survivor’da yarışmacılara yaptığı çiğ köfteleri ikram etmişti.