Fenerbahçe Saca Ocakbaşı: Lezzetin değişmeyen adı!

2017 senesinde Fenerbahçe’de hizmet vermeye başlayan Saca Ocakbaşı; deneyimli mutfak kadrosu ve yeniden yorumladığı, alışılmışın dışındaki farklı meze, taş fırın ve zırh kebapları ile misafirlerini mutlu etmeyi başarıyor.

Geçmişten gelen nefis mezeleri günümüz lezzetlerine uyarlayan, taş fırından çıkmış sıcacık lahmacun ve pidelerine vegan seçeneği ekleyen, zırh ile yaptığı kebapları her siparişte taze taze şişe dizen Saca Ocakbaşı; mutfaktaki bu özenli ve titiz yapısını serviste de devam ettirerek misafir memnuniyetini her seferinde zirveye taşımayı hedefliyor.

Meze ve kebaplarda kullanılan malzemelerin yöresinden geldiği, Türkiye’nin en iyi çiftliklerinin etlerinin kullanıldığı Saca Ocakbaşı; geniş oturma alanı, çocuk oyun parkı, otopark, vale ve hayvan dostu özelliği ile de gün boyu müdavimlerini ağırlıyor.

Davet ve toplantılar için ayrılan özel bölümleri ile günün her saati kapalı gruplara da hizmet veren Fenerbahçe Saca Ocakbaşı, Moda Şubesinde de hafta sonları eğlence isteyenlere hizmet veriyor.

Saca Grup;

Saca Ocakbaşı ile Fenerbahçe’de yeni nesil ocakbaşı kültürünü oturtan Saca Grup; Moda’daki şubesinden sonra Kalamış’ta açtığı balık restaurantı ile büyümeye devam ediyor.

Geleneksel lezzetleri, yeni nesil menüsü ve temiz hizmet kalitesiyle sunmayı ilke edinen Saca Grup restaurantlarında misafir olmanın farkını ilk girdiğiniz anda hissedebiliyorsunuz

Saca Marin 0216. 338 59 59 / @sacamarin_

Saca Ocakbaşı Fenerbahçe 0216. 356 79 79 / @sacaocakbasi

Saca Ocakbaşı Moda 0216.337 02 58 / @sacamoda