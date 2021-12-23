Elm Sokağı Kâbusu’ndaki ev satışa çıkarıldı

Hollywood’un 1984 yapımı meşhur korku filmi Elm Sokağı Kâbusu, gişe rekorları kırmasının yanında Johnny Depp’in de beyazperdedeki ilk filmiydi. Filmde kullanılan meşhur ev şimdi satışa çıktı.

1919’da Los Angeles’ın tarihi Spaulding Square bölgesinde inşa edilen Hollanda Sömürge tarzı ev, üç yatak odası ve dört banyosu, bir açık mutfağı, verandaları, terası ve bir dizi Fransız kapısı olan iki katlı yapı. Ayrıca bir havuz, narenciye ağaçları ve kapalı bir veranda ve mini mutfak ile tamamlanmış müstakil bir misafirhanesi de bulunmakta.