Dünyanın en ilginç binaları
Başarılı bir mimar olabilmek için hayalperest olmak ve yaratıcılığı sürekli geliştirebilmek gerekir. Ancak bazı mimarlar da çılgınlık seviyelerini biraz abartmış gibidir. İşte, dünyanın en ilginç binalarından bazıları…
Krzywy Domek Polonya’nın Sopot şehrinde yer alan bir binadır. Türkçe’ye Çarpık Ev olarak çevrilebilir.
2004 yılında inşa edilen, yaklaşık 4.000 metrekare alana yayılan ve dekonstrüktivizm stilinde tasarlanmış bir yapı olan Krzywy Domek binası Rezydent adlı bir alışveriş merkezinin bir parçası olarak hizmet veriyor.
Longaberger "Sepet Bina" - Ohio, Amerika Birleşik Devletleri
Küp Evler - Rotterdam, Hollanda
Yeni Zelanda; Koyun Bina
O-14 Kule, Dubai
Hilal Kulesi, Dubai
Dans Eden Ev - Çekya
Hollanda kökenli bir sigorta şirketi olan Nationale-Nederlanden’in Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ın şehir merkezinde inşa ettirdiği bina "Dans eden ev" olarak anılmaktadır.
Piyano ve Gitar Bina - Huainan, Çin
Cybertecture Yumurta - Mumbai, Maharashtra, Hindistan'da bulunan 13 katlı bir ticari binadır.
Taş Ev - Fafe Dağı, Portekiz
Haydar Aliyev Kültür Merkezi - Bakü, Azerbaycan