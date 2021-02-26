Dünyanın en ilginç binaları

Krzywy Domek Polonya’nın Sopot şehrinde yer alan bir binadır. Türkçe’ye Çarpık Ev olarak çevrilebilir.

2004 yılında inşa edilen, yaklaşık 4.000 metrekare alana yayılan ve dekonstrüktivizm stilinde tasarlanmış bir yapı olan Krzywy Domek binası Rezydent adlı bir alışveriş merkezinin bir parçası olarak hizmet veriyor.

Longaberger "Sepet Bina" - Ohio, Amerika Birleşik Devletleri

Küp Evler - Rotterdam, Hollanda

Yeni Zelanda; Koyun Bina

O-14 Kule, Dubai

Hilal Kulesi, Dubai

Dans Eden Ev - Çekya

Hollanda kökenli bir sigorta şirketi olan Nationale-Nederlanden’in Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ın şehir merkezinde inşa ettirdiği bina "Dans eden ev" olarak anılmaktadır.

Piyano ve Gitar Bina - Huainan, Çin

Cybertecture Yumurta - Mumbai, Maharashtra, Hindistan'da bulunan 13 katlı bir ticari binadır.

Taş Ev - Fafe Dağı, Portekiz

Haydar Aliyev Kültür Merkezi - Bakü, Azerbaycan

Kunsthaus Müzesi - Graz, Avusturya