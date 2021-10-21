Dul avrat çorbası nasıl yapılır? 20 Ekim MasterChef 2021 dul avrat çorbası tarifi, malzemeler, püf noktası

Dul avrat çorbası, Adana yöresine ait nefis bir çorbadır. Malzemeleri ile doyurucu, besleyici bir çorbadır. Dul avrat çorbası, hüzünlü bir hikayeye sahip. Eşini kaybeden dul bir kadının, çocuklarını doyurmak için evindeki malzemeleri karıştırarak yapmış bu çorbayı. Ondan sonra adı bu şekilde kalan bu çorbayı haberimizde pratik dul avrat çorbası tarifi ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…

DUL AVRAT ÇORBASI TARİFİ İÇİN KULLANILAN MALZEMELER

1 büyük soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1, 5 çay bardağı erişte

1 litreye yakın sıcak su

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Pul biber,

Nane

DUL AVRAT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 büyük soğanı doğrayıp yağda biraz kavuruyoruz. Soğanların rengi hafif dönünce 1 yemek kaşığı biber ve domates salçasını özüyoruz.

Salça hafif kavrulunca sıcak suyu ekliyoruz.

Kullandığımız su tavuk ya da et suyu da olabilir.

Su iyice kaynayınca içine yeşil mercimek, nohut ve erişteyi koyuyoruz ve üstüne sarımsaklarımızı rendeliyoruz.

Erişteler pişince çorbamız hazır altını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra pul biber ve naneyi ekliyoruz.