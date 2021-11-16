Dört Kulaklı Kedi 'Midas" Sosyal Medyanın Yeni Fenomeni Oldu

Zaman zaman çeşitli genetik mutasyonlarla doğan hayvanlara ve insanlara rastlayabiliyoruz. Bunun en son örneklerinden biriyse Türkiye’de karşımıza çıktı. Henüz 4 aylık olan Midas adlı kedi, sahip olduğu genetik mutasyon nedeniyle 2 değil, 4 kulaklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Midas’ı özel yapan bu genetik mutasyon, kendisi için açılan Instagram hesabına da bir ayda 35 binden fazla takipçi getirdi.

Midas, sokak kedisi bir annenin doğurduğu 7 kardeşten biriydi. Bir evin bahçesinde dünyaya gelen Mavi Rus cinsi Midas, duyma yetisinde genetik mutasyonundan kaynaklanan herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Midas’ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam ediyor.

Karşınızda dört kulaklı Midas:

Dört kulaklı kedi Midas, açılan Instagram hesabı sayesinde tüm dünyada adını duyurmayı başardı. Midas’ın fotoğraflarının altına farklı farklı ülkelerden sevgi mesajları gelirken büyüklü küçüklü birçok internet sitesi de Midas’ın ünlü olmasına yardımcı oldu. Midas, şu anda evinde Suzy ve Zeyno adlı iki labrador cinsi köpekle birlikte yaşıyor.