Daha Kolay Uykuya Dalmanın 6 Pratik Yolu

1- 4/7/8 TEKNİĞİNİ DENEYİN

Önce dilinizi damağınıza değdiriyorsunuz ve bütün süreç boyunca orada tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye boyunca nefesinizi tutun, 8 saniyede de verin. Bu işlemi 4 kere arka arkaya yapın, farkı göreceksiniz. Üzerinize bir ağırlık çökecek ve uykuya geçişiniz daha kolay olacak. Bu tekniği 3 gün arka arkaya denemenizde fayda var.

2- KOYUNLARI TERSTEN SAYIN

1-2-3-4-5-6... diye koyunları saymanın aslında pek bir yararı yok. 100’den geriye doğru 3’er 3’er zıplatın koyunları... Çünkü koyunları saymanızın sebebi aslında kafamızdaki düşüncelerden kurtulmak. Zihninizi bu şekilde zorlayarak uykuya daha kolay konsantre olabilirsiniz.

3- ÇALAR SAATİ TERCİH EDİN

Telefonunuz, bilgisayarınız veya yatak odanızdaki herhangi bir elektronik aletle en az 1,5 metre mesafeniz olmalı. Eğer, “alarm kurmadan uyanamam" diyenlerdenseniz, uyanmak için telefon alarmını değil, çalar saati tercih edin.

4- BİR DAKİKALIK PARMAK MASAJI

Ayak parmaklarımız aslında vücudumuzun en hassas noktalarından... Ayak parmaklarınıza yaptığınız küçük dokunuşlar, daha hızlı rahatlamanıza sebep olur. Yaklaşık bir dakikalık kısa bir masajı her gece uyumadan hemen önce tekrarlayın.

5- YATMADAN ÖNCE ŞEKER YEMEYİN

Vücutta şeker seviyesindeki artış ve azalışlar uykuya dalmada zorluğa ya da uyku bölünmesine yol açabilir. Uzmanlara göre uyku saatinden 2 saat önce şekerle ilişkinin kesilmesi gerekiyor; meyveler de dahil.

6- YATAK RUTİNİNİ BOZMAYIN

Uyuma koşullarınızın aynı kalması önemli. Yatak odasının ısısının sabit kalması ve uyumadan önce yatak odasının belirli bir süre havalandırılması önemli. Ayrıca rutini bozmamak için aynı saatlerde uyumaya özen gösterin.

(kaynak: hürriyet.com)