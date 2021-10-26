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'Çok Güzelsin' Demenin Neleri Değiştirebileceğini Anlatan O Kareler!

Türk gezgin ve aynı zamanda da YouTuber olan Mehmet Genç (Rotasız Seyyah), 2015’te başladığı içimizi ısıtan projesini yıllardır sürdürüyor. Gittiği ülkelerde yaşayan kadınlara “Çok Güzelsin” demeden önce ve sonra fotoğraflarını çeken Rotasız Seyyah, bize hayattaki tek rotamızın sevgi olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

YAŞAM 26.10.2021, 10:16 26.10.2021, 10:27
'Çok Güzelsin' Demenin Neleri Değiştirebileceğini Anlatan O Kareler!

YouTube Türkiye’nin en sakin gezginlerinden olan Mehmet Genç, 2013 - 2014 yıllarında başladığı dünyanın bütün ülkelerini görme hedefine adım adım yaklaşıyor. Ancak bu yolculukta öğrendiklerini 560 bin aboneye sahip Rotasız Seyyah isimli YouTube kanalından paylaşıyor. 

5 aylık tren yolculuğundan 1000 günde devr-i aleme kadar Rotasız Seyyah’ın adını taşımayıp gitmediği yer yok. Kendisinin sıra dışı şekilde sakin üslubuna eşlik eden güzel bir projesi de var: Gittiği ülkelerdeki kadınlara iltifat etmek ve yüzlerini güldürmek. 

Bu anları önce ve sonrası şeklinde ölümsüzleştiren Rotasız Seyyah’ın içinizi ısıtacak fotoğrafları ile sizi başbaşa bırakalım.

Kendisinin 4 yıl önce paylaştığı videoda fotoğraflardan bazılarını görüyoruz:

Bu görüntüler de yöresel kıyafetleriyle fotoğraflanan İranlı kadınlardan:

Rotasız Seyyah'ın çektiği diğer fotoğraflar; ülkelerin arasındaki siyasi ve kültürel sınırları kaldırıyor. Aşağıdaki kadınların her biri aynı şeyle mutlu oluyor: Çok güzelsin!

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