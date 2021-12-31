Cem Yılmaz'ın yeni stand-up şovu Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayında!

Türkiye'nin en popüler isimlerinden birisi olan Cem Yılmaz'ın son stand-up şovu bildiğiniz gibi Netflix için geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Gösteri 31 Aralık 2021 itibarıyla yayınlandı.

1 saat 34 dakikalık bir süreye sahip olan Diamond Elite Platinum Plus isimli içerik, Cem Yılmaz'ın son üç yıldır sahnelediği aynı isimli stand-up şovunun kaydedilmiş hali. İçeriğin, şov ile büyük ölçüde aynı olduğunu söyleyebiliriz ancak daha kısa olması da dikkat çekiyor.

Cem Yılmaz'ın bu şovu dışında 2022'nin ilk aylarında Erşan Kuneri dizisinin de yayınlanması bekleniyor. Ayrıca Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Yahşi Batı'nın devam filmi olan Galata Canavarı'nı duyurmuştu. 2023 yılında da onun yayınlanması bekleniyor.

İşte gösterinin fragmanı: