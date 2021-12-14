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Burun Akıntısı Neden Olur? Burun Akıntısına Neler İyi Gelir?

Hemen hemen herkeste görülen burun akıntısı genellikle grip, nezle gibi hastalıkların belirtisi olarak bilinmektedir. Burundan grip, nezle veya sinüzit gibi sağlık sorunları sonucu atılan mukusa burun akıntısı diye adlandırılır. Eğer ki kısa süreli olarak burun akıntısı var ise bu bağışıklık sisteminizin çalıştığının göstergesidir. Burun akıntısı sorunu farklı şekillerde görülebilmektedir. Bazı sağlık sorunlarına bağlı olarak da bilinmektedir. Burun akıntısına ne iyi gelir? Bu konuyla ilgili detaylar yazımızda yer almaktadır.

YAŞAM 14.12.2021, 13:16
Burun Akıntısı Neden Olur? Burun Akıntısına Neler İyi Gelir?

BURUN AKINTISI NEDEN OLUR?

Yaygın bir sağlık sorunu olan burun akıntısı birçok sebebe bağlı olabilmektedir. Bunların arasında soğuk algınlığı, grip, nezle, polen gibi sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Bunların arasında daha az yaygın nedenleri olan polipler, yabancı cisim, tümör veya migren benzeri baş ağrılarından da kaynaklı olabilmektedir.

BURUN AKINTISINA NE İYİ GELİR?

Mevsimsel Grip

  • Zerdeçal çayı burun akıntısına iyi gelen besinler arasında bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan antioksidan etkisi sayesinde burun akıntınızı gidermeye yardımcı olmaktadır.
  • Doğal bir antibiyotik etkisi bulunan her derde deva olan sarımsağı çiğ bir şekilde tükettiğiniz zaman burun akıntısını giderir ve bağışıklığını güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.
  • Zencefil bitkisini çiğ bir şekilde tükettiğiniz zaman vücudunuzdaki mikropları atmaya ve burun akıntısını gidermeye yardımcı olur.

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER?

  • Bol bol sıvı tüketmeye özen gösteriniz.
  • Burun akıntısının geçmesi için bitki çaylarını tüketebilirsiniz.
  • Alın ve burnunuza sıcak kompres yaparak burun akıntısını giderebilirsiniz.
  • Bol bol dinlenmeyi ihmal etmeyin.
  • Ilık su ile dolu bir kâseden buhar solayarak da burun akıntısını giderebilirsiniz.
  • Burnunuzu tuzlu su ile temizleyin.

Bazı sağlık sorunlarından kaynaklı olarak, toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunu olan burun akıntısı normalde grip, nezle gibi soğuğa bağlık olarak gelişen bu akıntı durmaktadır. Fakat sebebini bilmediğiniz bir burun akıntısı sürekli olarak aktığı zaman bu durum insanlarda tedirginlik hissi vermektedir. Burun akıntısı nasıl durdurulur? Gibi sorular bu konuda oldukça karşılaşılan konulardan olmaktadır. Burun akıntısını durdurmak için bazı evde yapabileceğiniz yöntemler vardır. Bunlar genellikle; Sıcak kompres, bitki çayları, sarımsak yemek, bal yemek, bol sıvı tüketimi gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Eğer ki bu yöntemleri denediğiniz takdirde hala burun akıntısı gibi bir problem ile karşılaşıyorsanız mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

BEBEKLERDE BURUN AKINTISI

Bebeklerde burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Bebeklerde burun tıkanıklığına iyi gelen bitkisel ve doğal çözümler - Son Dakika Yaşam Haberleri

Koklamaya yarayan en önemli organlarımızdan olan burnumuzun deliklerinden gelen mukus burun akıntısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun genellikle bebeklerde çok fazla görülen bir durum olmaktadır. Bunun sebepleri arasında burunlarını yeterince temizleyemeyen bebeklerde burun akıntısının salya sümük haline ulaşmasında mukoza tabakasının iltihap kapması akıntı miktarının artmasına yol açabilmektedir. Ayrıca bebeklerde alerjik durumlardan ve hava değişiminden kaynaklı olarak da burun akıntısı meydana gelmektedir. Bebeklerde meydana gelen burun akıntısını önlemek için bir kaba 1 su bardağındaki ılık suya birkaç damla limon suyu ekleyip karıştırınız. Daha sonra burnun içine az miktarda yavaşça çekere günde 3 defa uygulayınız. Bu şekilde uyguladığınız takdirde bebeğinizde burun akıntısı durmuş olur.

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