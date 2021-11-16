Billie Eilish Çizimi ABD Billboard'larında Sergilenen Yaşar Vurdem'in Muhteşem Eserleri!

Türk sanatçı Yaşar Vurdem, geçtiğimiz aylarda sevindirici bir gelişmeyle gündemimizdeydi. Portre çizimlerine odaklanan sanatçının yapmış olduğu Billie Eillish çizimi, Adobe firması tarafından fark edilmiş ve Amerika’daki billboard’larda sergilenmişti. Hala da Los Angeles, Las Vegas ve New York Times Meydanı’ndan geçtiğinizde billboard’larda Vurdem’in çizimini görebilirsiniz.

Sanatçının billboard’larda sergilenen Billie Eillish çizimi, birçok ünlü isme ek olarak Billie Eillish’in de dikkatini çekti. Zira ünlü şarkıcı, Vurdem’in çizimini kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Fakat söz konusu çizimin tabir yerindeyse buz dağının görünen yüzü olduğunu söyleyebiliriz.

Yaşar Vurdem kimdir?

1994 Kayseri doğumluyum. Küçük yaşlardan beri dijital çizimler, atari, çizgi-film, oyun vb. dijital platformlar çok ilgimi çekmiştir. 6, 7 yaşından beri bulduğum her kâğıda portre, karakter çizimleri yapardım. Bilgisayar oyunlarındaki karakterlerden, tasarımlardan etkilenir onları geliştirmek isterdim. Çizime ve tasarıma olan aşırı ilgim beni tasarım alanında eğitim görmeye yöneltti. Lisans eğitimime 2015 yılında Görsel İletişim Tasarımı bölümünde başladım.

Okulumu 2018 yılında fakülte ve bölüm birinciliği dereceleri ile tamamladım. Aynı yıl resim alanına yüksek lisans yapmaya başladım. Tezimi de “Dijital İllüstrasyonun Evrimi” başlığı ile illüstrasyon üzerine yazdım. Bu yıl yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu anda freelance illüstratör olarak, uluslararası markalar ile iş birlikleri yaparak illüstrasyonlar üretiyorum.

Dijital çizime geçmeden önce küçük yaşlardan beri geleneksel malzemeler ile çizimler yapmam ve uzun zaman bilgisayar başında vakit geçirmem dijital çizim tekniklerine entegre olmamı oldukça kolaylaştırdı. Dijital çizime başlayalı 5-6 sene oluyor. Ama daha öncesinde verdiğim emek bu 5-6 sene de ilerlememin temelleri diyebilirim. Yaklaşık 5-6 sene aralıksız dijital çizim pratikleri yaptım.

Hem teknik hem de içerik açısından farklı şeyler denemek, deneysel çalışmalar tarzımın oturmasını sağladı diyebilirim. Çalışmalarımın büyük çoğunluğunu kadın portreleri oluşturuyor. İllüstrasyonlarımı genellikle çok büyük boyutlarda ve aşırı detaycı bir şekilde üretiyorum.

Parlak renkler, parlamalar uzun zamandır kullandığım ve benim için vazgeçilmez olan detaylardır. Bana göre illüstrasyonda bir konuyu etkileyici, farklı kılan rengin valörlerinin etkileyici kullanımı, ışık ve gölgenin birbiri ile olan etkileşimidir.

Çalışmalarımda çoğu şeyden ilham alırım. Kitaplar, dergiler, filmler, müzik, oyun, oyun karakterleri, farklı sanatçıların eserleri bana ilham verir. Örnek verecek olur isem daha önce bir dizide gözüme çarpan bir ışık, sahne ilerleyen çalışmalarımda yer alan ufak bir detayolabiliyor. Bilim-Kurgu eserleri benim için önemli referans kaynaklarıdır.

Dijital illüstrasyon alanında kendimi geliştirdikçe büyük markalar hızlı şekilde fark etmeye başladı. Adobe firmasına yaptığım illüstrasyondan önce yurtdışından önemli dizi, film oyuncuları takip edip işlerimi paylaşıyordu, Ubisoft gibi önemli oyun firmaları, sanatçılar ile çalışmalarım oldu. ancak tanınırlığım Adobe firmasının global reklamlarında çizimlerimi kullanması ile hız kazandı.

Son 1-2 yıldır yurtiçi ve yurtdışından çok değerli sanatçılar ile çalışma fırsatı buldum. Ülkemizden Cem Adrian, Melek Mosso gibi önemli seslere albüm kapakları tasarladım. Bu süreçte pratik yapmayı, illüstrasyon üretmeyi asla bırakmadım, hızlandırdım.

Adobe firmasının Billie Eilish ile olan iş birliği ile yaptığım Billie Eilish illüstrasyonumun telif haklarını alması illüstrasyon kariyerimde gelebileceğim en güzel noktalardan biri oldu. Billie Eilish illüstrasyonum şu anda Las Vegas, Los Angeles, New York Times meydanı gibi başlıca yerlerde billboardlarda sergileniyor.

Yurt dışındaki önemli reklam ajansları, markalar da bu gelişmeden sonra beni ve illüstrasyonlarımı fark etmeye başladı. Süreçte illüstrasyon alanında ülkemi başarılı bir şekilde temsil ettiğime ve edeceğime inanıyorum. Bütün bu gelişmelerden sonra Billie Eilish’in de bizzat çizimimi fark etmesi çok sevindirici bir detay oldu.

Dijital çizime yeni başlayacak olanlara tavsiyeleriniz neler?

Öncelikle her işte olduğu gibi sabır ve vakit gerekiyor. Umudumuzu asla kaybetmeden, pes etmeden ne iş yapıyorsak devam etmeliyiz. Dijital illüstrasyona yeni başlayacaklara tavsiyem sık sık pratik yapmaları ve bu işe gerçekten odaklanarak vakit ayırmaları.. Sürekli pratik yapmaları ve yeni şeyler denemeleri onların kendilerini bulmasını kolaylaştıracağını düşünüyorum.

Kendimden örnek verecek olur isem ben özellikle kadın portreleri çizmeyi çok seviyorum ve bu odak üzerinde kendimi geliştirmeye çalıştım. Aynı konu üzerinde detaylı araştırmalar yapıp illüstrasyon üretmek bir sonraki çalışmanın oldukça farklı olmasını sağladı.

Sürekli pratik yapmak ve deneysel çalışmalar hem teknik açıdan hem de içerik açısından çok faydalı olacaktır. Çizmek kadar üretilen işleri takip etmek de oldukça önemli. Görsel olarak oyun, sinema, fotoğraf vb. ve yazılı kaynakların çizimleri doğrudan etkilediğinidüşünüyorum.

İllüstrasyonlarınızı nasıl üretiyorsunuz?

Öncelikle dijital illüstrasyon üretiminde yazılım ve donanım yani ana araçlar oldukça önemlibir noktada, illüstrasyonlarımı şu an laptop ve dijital çizim tabletinde ve Ipad pro’da yapıyorum. Illustrasyonlarımın çoğunda Photoshop yazılımını kullanıyorum.

Dijital illüstrasyon yapmaya başladığım ilk zamanlar çok hızlı pratikler yapıyordum. İllüstrasyonu hızlı çizip her defasında farklı bir etki yakalamaya çalışıyordum. Teknik olarak geliştikçe, ışık, gölge, renk, boyama üzerindeki hakimiyetim de oldukça arttı diyebilirim.

Kişisel illüstrasyonlarımda çalışma üzerinde günde 3-4 saat çalışıp ara veriyorum, dizi izliyorum, müzik dinliyorum veya oyun oynuyorum. Bu süreçte illüstrasyona tekrar döndüğümde dinlenmiş, düşünmüş olarak devam ediyorum.

Markalar ile çalışırken ise bu süreç biraz daha farklı oluyor. Bu süreç onların isteklerine, kriterlerine göre değişiyor. Bu noktada çok yoğun pratik yapmak, güncel işleri takip etmek oldukça önemli.

Billie Eillish'in illüstrasyonuna verdiği tepki:

Yaşar Vurdem’in şahane eserleri: