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Bana Aura rengini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim

Aura’ların seviyeleri olduğu gibi Aura’ların renkleri ve anlamları vardır. Aura renklerini bulurken Numeroloji den yararlanabiliriz. Numeroloji de her sayı belirli bir renkle ilişkilidir. Elbette Aura’lar ruh haline göre değişirler fakat arka plan aynı kalır buna hayattaki hedefin rengi denir.

YAŞAM 19.04.2022, 11:28 19.04.2022, 11:39
Bana Aura rengini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim

Aura taban rengi kişinin yaşam yolu numarasının hesaplanmasıyla belirlenir.

  1. Kırmızı 
  2. Turuncu 
  3. Sarı
  4. Yeşil
  5. Mavi
  6. Indigo
  7. Mor 
  8. Pembe
  9. Bronz
  10. Gümüş
  11. Altın

Aura taban rengi kişinin yaşam yolu numarasının hesaplanmasıyla belirlenir. Yaşam yolu,kişinin doğum tarihinin tümünü toplayarak elde edilir. Örneğin 4 Nisan 1996 da doğmuş birinin rengini bulalım.

Bu sayıları toplarız (4 ay, 4 gün ,1996 yıl ). Gün, ay ve yılı birbirine ekleyince 4+4+1+9+9+6=33 buluruz. Çıkan değer eğer 11 ve 22 sayısına eşit olsaydı devam etmiyoruz. Eşit olmadığı durumlarda sadeleştirme işlemine devam ediyoruz. Çıkan sayının rakamlarını tekrar topluyoruz. (3+3=6)Sonucu 6 bulduk.6 sayısı Indigo rengine karşılık gelmektedir. Çok keyifli değil mi? Hadi siz de kendi hesaplamalarınızı yaparak Aura renginizi öğrenin.

Bana Aura rengini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim

Kırmızı: Kırmızı Aura’ya sahip olan insanlar macerayı, yemek yemeyi ve gezmeyi çok seven insanlardır. Çok çabuk öfkelenirler fakat onlarla vakit geçirmek oldukça keyifli ve güzeldir. Kendilerini beğenir ve yaşamayı severler. Her zaman lider olmak isterler. Genelde sporcularda bu renk görülür.

Sarı: Sarı renk Aura’ya sahip olan insanlar zekidirler ve analitik düşünme yetenekleri gelişmiştir. İş koliktirler çalışmayı ve düşünmeyi çok severler. Genelde bilim adamları ve araştırmacılar bu renk Aura’ya sahiptir.

Pembe: Pembe Aura’ya sahip olan insanlar sevgi duygusuna yoğun şekilde bağlanmışlardır. Bu insanlar çok içe dönük,  dile getirmeyen ,çekingen yapıdadırlar. Amaçları insanlara yardım etmek ve sevgiyi yaymaktır. Huzurlu ve sakin kişiliklerdir. Genelde yazarlar ve şairlerde görülür.

Yeşil: Aura’sı yeşil olan insanlar yaratıcı zekasını çok iyi kullanırlar. Bu insanlar daha olumlu,sessiz,kendi halinde insanlardır. Esprilerden, hoş sohbetlerden  hoşlanırlar. Kadınları sevimlidir. Erkekleri ise daha mantıksal ve işkolik olabilirler.Bir şeyi yapmaya karar verirlerse muhakkak yaparlar. Yeni şeyleri keşfetmeyi çok severler ve genellikle başarılı iş adamları yeşil Aura’lıdır.

Turuncu: Aura’ları turuncu olan insanlar kibar, cömert ve sosyaldirler. Arkadaşlarına odaklıdırlar. İnsanlarla bir arada olmayı ve konuşmayı çok severler. Haberciler ve sunucular genellikle bu Aura’dadır.

Mor: Aura’ları mor olan insanlar yüksek enerjilidir. Ruhsal dünya ile bağlantılıdırlar ,olayları sezebilme ve altında yatan derin anlamları bilme yetenekleri vardır. Mor Aura’lı insanlar sadık bir eş ve iyi bir dosttur. En büyük yeteneği sezgisel ve psişik güçlere sahip olmasıdır.

Mavi: Bu renk Aura’ya sahip insan sayısı azdır. Bu insanlar hayalci, çok sanatsal, alıngan, zarif, yardımsever ve anaçtır. Bu renk oldukça duygusaldır ve erkekler için de bu durum değişmez. Sezgileri güçlüdür. Kabalıktan ve şiddetten hiç hoşlanmazlar. İkna etmeyi severler büyük bir iletişim kabiliyetleri vardır. Büyük politikacılar genelde bu Aura’ya sahiptir.

Indigo: Bu renk orta yaşlı insanlarda pek görülmez ve ender bulunan bir renktir. Vizyon ve sorumluluk sahibi, güvenilir ve şefkatli kişileri temsil eder. Zeki, hassas ve sezgileri güçlü insanlardır. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Savaşcıdırlar, toplumsal bir yönleri vardır ve devrimcidirler. Renkli kişiliklerinin yanında ikna kabiliyetleri oldukça yüksektir bu sayede insanları kolayca manipüle ederler. Derin, manevi, sanatsal insanlardır. Oldukça farklı fikir ve düşüncelere ,pek çok yeteneğe sahip olurlar. Her yer de ve her şey de mükemmellik ararlar.Çekingen oldukları kadar da dışa dönükler.

Gümüş:Auraları gümüş olan insanlar zengin bir hayal gücü ve olağanüstü bir sezgiye sahiptir.Fanteziler ve hayaller için bir tutku ifade eder.Asil,dürüst ve güvenilirler.

Altın: Aura’ları altın olan insanlar güzelliği ve sanatı severler. Bu insanlar olağanüstü yeteneklere ve sorumluluk duygusuna sahiptir.Genellikçe çekici ve güzel olurlar.Onları mutlu eden yüksek idellari ve hedefleri vardır. Çevrelerindeki insanların enerjilerini yükseltirler. Çok iyi bir dinleyici olmakla beraber sabırlı ve sakinlerdir.Doğuştan karizmatik ve liderdir.

Bronz: Bu rengin insanları pek altta kalır yapıda değildir. Bazen çok uysal olur bazense çok aksi olurlar. Dengesizdirler. Kontrol meraklısıdırlar. Bir işe nasıl başlanacağını pek çok kişiden iyi bilirler ve plancıdırlar. Özellikle bu renkten çok politikacı çıkar. Adil olmaya çalışır ve analiz yeteneği iyidir. Özellikle erkekleri patronluğa, paraya, işe meraklı oldukları için bankacı, politikacı ,avukat, bakan, mali müşavir, tıp ,araştırma-analiz alanlarında başarılı olabilirler.

Beyaz : Beyaz ya da gümüş Aura’lı insanlar çok iyimser olurlar. Psişik yetenekleri güçlüdür. Negatif enerjiyi pozitife çevirirler. Büyük önderler ve yol göstericiler bu Aura’ya sahiptirler.

Kahverengi: Bu renk Aura’ya sahip insanlar karışık duygu durumu içindedirler. Psikolojik sorunları olan insanlar bu renge geçiş yaparlar.

Siyah: Nefret ve kötü düşüncelerin hakim olduğu Aura’nın rengidir. Depresyon durumunda görülür.

(kaynak:dijitalx.com)

#anlam #yaşam #Enerji #renk #Aura
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