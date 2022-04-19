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Aura nedir? Seviyeleri Nelerdir?

Siz, hiç bazı insanların yanında kendinizi son derece rahat ve huzurlu hissederken bazılarının yanında hiç olmadığı kadar huzursuz hissettiğiniz oldu mu? Bazı insanları dinlerken bile çok yorulduğunuzu oysa bazılarıyla beraberken enerji dolduğunuzu hiç fark ettiniz mi? Her şey enerji… Yaşadığımız evren, bizler, hatta düşüncelerimiz bile …

YAŞAM 19.04.2022, 11:17 19.04.2022, 11:38
Aura nedir? Seviyeleri Nelerdir?

Her şey sahip olduğunuz enerjiyi ve frekansı değiştirmekle başlıyor mesela. Bizler zaman zaman her şey üst üste geliyor, böyle olayları mı çekiyorum gibi hayıflanmaların içinde kendimizi kaybetsek de bunların temel nedeni aslında bizim o frekanstan çıkamadığımız için olayların kısır döngü halinde gerçekleşiyor olmasıdır.

Evrendeki her şey enerjinin farklı bir boyutudur ve bizler de enerjilerden oluşan canlılarız. Gözümüzle göremesek de vücudumuz, aslında sürekli çok sayıda hareket halinde bulunan enerji parçacıklarından meydana gelir. Bedeni sarmalayan bu elektro manyetik alana Aura adı verilir.

Peki nedir bu Aura?
Aura gizemli bir enerji değil, bedenimizin içindeki artı ve eksi yüklerin akışından kaynaklı koruyucu bir kalkandır. Dünya üzerinde yer alan canlı veya cansız her nesnenin Aura’sı bulunur. Canlı ve cansız varlıkların aurası farklılık gösterir. Canlı varlıkları meydana getiren atomlar daha aktif yapıda bulunurlar.

Mutlu olan kişilerde Auralar kesiksiz ve renkliyken, mutsuz kişilerin Aurası gri ve kırıklı yapıdadır. Derler ki üzüm üzüme baka baka kararır. Doğru, bunun nedeni insanlarla sürekli enerji alışverişinde bulunmamız ve onlarla etkileşim halinde olmamızdır. Ünlü girişimci ve yazar olan Jim Rohn’un çok sevdiğim bir sözü var; ‘’Hayatında en çok vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalaması bir hayata sahipsin’’. Bu yüzden çevremizdeki kişileri seçerken seçici olmakta fayda var.

Eğer sağlam ve güçlü bir Aura’ya sahipsek dışardan bir hastalığın ya da negatif enerjinin içeriye girmesi oldukça güçtür. Aura’mızı güçlendirdiğimizde, olumsuz alışverişlerden kurtuluruz, özgüvenimiz ve başarımız artar. Ayrıca Aura hastalıklara karşı da bir kalkan etkisi görür. Ayrıca Aura’yı etkileyen çeşitli sebepler vardır. Beslenme yetersizliği, yeterli spor yapamama, yorgunluk, uykusuzluk, yorgunluk, stres, alkol, ilaçlar, sigara negatif düşünce ve davranışlar Aura’yı zayıflatır. Aura’mız zayıflamışsa negatif enerjilere ve hastalıklara karşı açık hale gelmiş oluruz.


Tüm insanların 7 temel ihtiyacı ve bunlara karşılık gelen 7 Aurik enerji seviyesi vardır.

Seviye 1: Fiziksel olarak iyi olma ihtiyacı, fiziksel aktiviteye, pratiklere ihtiyaç duyarlar.
Seviye 2: Kendimizi sevgiyle severek kabul etme ihtiyacı. Kendinize sabır uygulaması yapın ve sabretmeyi öğrenin.
Seviye 3: Zihinsel berraklık mantıksal ve sezgisel dengeyi kurma isteği.
Seviye 4: Her türlü sevgi ilişki ihtiyacı.
Seviye 5: Net, olumlu, cesur niyet ve isteğe sahip olma. Zor anlarda cesaretinizi zorlayın ve deneyin.
Seviye 6: Ruhsal deneyim ve içimizdeki ilahiliğe teslim olan koşulsuz sevgiyi deneyimleme ihtiyacı.
Seviye 7: Daha büyük bir bütünlüğün ve tamlığın bir parçası olma gereksinimi.

Rahatsız edilmeyeceğiniz, güzel bir yere oturun vücudunuzda ki enerjiyi hissedin. Onu hissedin, duyun, tadın ve görün. İlk seviyeniz güçlü ve esnek mi? Ya da orada kendinizi güçsüz sınırlanmış, zayıf mı hissediyorsunuz? Eğer böyleyse daha çok fiziksel aktivite de bulunmalısınız.

Peki Auralar güçlendirilebilir mi?
Elbette, Aura’ları güçlendirmek herkesin günlük yapabileceği bazı basit adımlar atılabilir. İlk olarak meditasyon önerilmektedir. Gün içerisinde en az  15-20 dakika meditasyon yapılmalıdır.

Çok yemek yemek uzmanlarında onaylamadığı bir davranıştır. Bu durum insanın enerjisinden çalar. Bu yüzden hem öğünlerin zamanına dikkat ederek hem de normal tükettiğimizden daha az yenmesi gerekir.

Dik oturmak ve dik yürümek oldukça önemlidir. Bu duruş pozisyonu kişinin kendine olan güvenini artırmakla beraber Aura’sını da güçlendirir.

Enerjinizi düşürecek ya da sizi negatif yönden etkileyecek insanlardan, ortamlardan kesinlikle kaçının.

Sürekli her durumda ya da konuda pozitif düşünmeye çalışın. Negatif taraflarını görmezden gelin. Bu şekilde Aura oldukça güçlenecektir.

Enerjiyi yükselten her türlü düşünce, faaliyet ve çalışmalar Aura’nın da güçlenmesini sağlayacaktır.Önemli olan ilk önce aura alanınızı genişletmek ve güçlendirmek için niyet etmeniz. Her sabah uyandığınızda, her gece yatarken ve gün içinde ara ara, aura alanınızın ne kadar geniş ve güçlü olduğunu kendinize hatırlatın.

(kaynak:dijitalx.com)

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