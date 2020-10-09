Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin: İnşallah 15 yıl daha devam ederiz

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’da ‘Rıza Baba’ karakterini canlandıran Zafer Ergin, Etiler’de görüntülendi.

Burada gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Ergin, dizinin 15. sezonunu da değerlendirdi. Ergin, “İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim halinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz” diye konuştu.

Diziyle ilgili anılarını da anlatan Ergin, “Emniyet’ten bazı dostlarım, ‘Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar. ‘Onlar çabucak hallediyor’ diyorlar. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz” şeklinde konuştu.