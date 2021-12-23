Alice Müzikali sahneye geri dönüyor

İlk kez 7 Şubat 2019'da sahnelenen ve pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Haldun Dormen Özel Ödülü’ ve ‘En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından yeniden perde açacak.

Müzikal, 7 Şubat’tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

EZGİ MOLA ‘KRALİÇE’, SERENAY SARIKAYA ‘ALİCE’ ROLÜNDE

Müzikalde Serenay Sarıkaya ‘Alice’ karakterinde izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola ‘Kraliçe’, Enis Arıkan ‘Tavşan’, Şükrü Özyıldız ‘Şapkacı’, İbrahim Selim ‘Kral’, Merve Dizdar ise ‘Kedi’ rolünde yer alıyor.

Sahne prodüksiyonu, görsel efektleri, farklı kostümleri, müzikleri ve yetenekli oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak müzikalin biletleri satışa sunuldu.

“ÇOK SEVİNÇLİYİM”

Sevindiren haberi Instagram hesabından paylaşan, müzikalin ‘Alice’i ve oyuncu Serenay Sarıkaya, “Alice başlangıç tarihinde geri dönüyor… Çok sevinçliyimmmm…. Resmen dönüyoruzzzzz…! Kaçıran, yeniden izlemek isteyen, bileti pandemiye denk gelen herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.