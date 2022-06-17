8. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde Yılın En İyi Şampuanı URBAN Care Biotin & Caffeine Şampuan

Geleneksel Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nin sekizincisi 15 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Tüketici oyları ile güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin en iyilerinin belirlendiği ödül gecesinin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve İbrahim Selim birlikte üstlendi.

Özel gecede şampuan kategorisinde Yılın En İyi Şampuanı ödülünün sahibi URBAN Care markasının Biotin&Caffeine Dökülme Karşıtı şampuanı oldu. 8 yıldır gerçekleştirilen ödül töreninde URBAN Care bu güne kadar birçok farklı kategoride ödüle layık görüldü. Bu yıl ise Biotin ve Kafein içeren, saç kökü güçlendirici ve hızlı uzamaya yardımcı saç bakım şampuanı ile 6. kez ödülün sahibi oldu.