3 kaplumbağaya bakan Amasyalı Zekiye Teyze, "kaplumbağa terbiyecisi" olarak anılıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır bir kaplumbağa besliyordu.

Zekiye Artut, beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

"KIYAMADIM EVE ALDIM"

Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım.” dedi.

"ÖLENE KADAR BAKACAĞIM"

Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, “Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuştu.

"ANNEM KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ OLDU"

Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, “Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın” şeklinde konuştu.

"Kaplumbağa Terbiyecisi", Osman Hamdi Bey'in 1906 ve 1907 yıllarında iki farklı versiyonunu çizdiği ve Türk resim sanatının en meşhur eserlerinden olan tablosudur.