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Yasakta düğün yapanlara ceza yağdı

Güncel 11.12.2020, 11:39
Yasakta düğün yapanlara ceza yağdı
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- Bursa'da her iki farklı düğün baskınında 85 bin 120 lira ceza yazıldı