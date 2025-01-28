Çin merkezli bir yapay zeka araştırma laboratuvarı DeepSeek’in rekabet gücü, Amerika'nın sektördeki liderliğine dair endişeleri zirveye çıkardı.

Çin tarafından geliştirilen DeepSeek'in büyük dil modeli, daha az güç tükettiği ve daha az gelişmiş donanıma ihtiyaç duyduğu için ABD’deki rakiplerine büyük fark attı. yatırımcılar, geçen yıl sektördeki yükselişten faydalanan çipleri ve AI altyapı hisselerini sattılar. Nvidia %15 düşerken Broadcom, Oracle ve Arista %18 ila %12 arasında değer kaybetti. Ayrıca DeepSeek, ABD merkezli yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI'ın ayda 200 dolar ödeme istediği modeli 'o1'e denk olan R1 yapay zeka motorunu ücretsiz olarak kullanıcıların erişimine sunuyor. Wall Street’de teknoloji sektörü Nasdaq %3 geriledi. Trump, DeepSeek'i Amerikan şirketleri için bir "uyandırma çağrısı" olarak nitelendirdi. Ancak Avrupa ve ABD’de olayın genişlemesinin devam etmesi 1 trilyon dolarlık kayba yolaçacak. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.55’te, altın 2740, brent petrol 77, Bitcoin 102 bin dolarla güne başlıyor. Bugün ABD’de Aralık dayanıklı mal siparişleri, Conferance board ocak tüketici güven endeksi, Richmond imalat endeksi izlenecek. Uluslararası borsalarda hava karanlık.

FİTCH DE MOODY’S’İ İZLEYECEK Mİ?

Borsa İstanbul yurtdışındaki sert satışlara bağlı olarak güne 10 bin puanın hemen altında tamamladı. İşlem hacmi 91.6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, geriledi. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,74 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,15 ile enerji oldu. sKüresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde değer kaybına yolaçması üzerine negatif seyir hakim. Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi izlenecek. Borsa istanbul’da savunma sanayi sektöründe yoğunlaşma bekliyorum. Türkiye, Suudi Arabistan ile 6 milyar dolarlık savunma anlaşması yapacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu hafta Riyad’ı ziyaret ederek, anlaşmanın kesinleşmesi bekleniyor. Diğer taraftan Piaggio Aerospace , eski adıyla Piaggio Aero Industries , merkezi İtalya'nın Villanova d'Albenga kentinde bulunan çok uluslu bir havacılık üretim şirketidir . Şirket, uçak, uçak motorları, havacılık bileşenleri ve havacılık yapıları tasarlar, geliştirir, üretir ve bakımını yapar. Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandı. İHA ve SİHA’ların motorları artık dışarıya bağımlı olmadan Baykar tarafından üretilecek. Uluslararası kredi kuruluşu Fitch’in 31 Ocak Cuma gecesi Türkiye’nin notunu BB- olarak koruyacağı ancak durağan olan görünümü pozitif yükseltmesi bekleniyor. Fitch, en son 6 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltirken, görünümü ise 'pozitif'ten 'durağan'a çekmişti. Bankalar önde, çimento ve savunma sektörleri gözde. 9900 puan destek 10 bin 200 puan direnç konumunda. Geri çekilmeler iyi bir alım fırsatı oluşturuyor.

REZERVLER NASIL ZİRVEYE ÇIKTI?

Hem merkez bankası hem de Mehmet Şimşek piyasalara güven veriyor. Yabancıların yoğun alımıyla Türk tahvil rallerinde ralli başladı. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 167.6 milyar dolarla rekor düzeye yükseldi. Son 1 haftada 4.3 milyar dolarlık artış yaşandı. Net uluslararası rezervler de 2,4 milyar dolar artarak 73,8 milyar dolar ile tarihi zirveye çıktı. Rezervlerin artışında KKM’den çözülen paranın katılımı ile yurtdışından para girişi önemli rol oynuyor. Merkez Bankası piyasadan döviz almasa kurlar yerlerde sürünecek. İhracatçıyı korumak amacıyla buna izin verilmiyor. Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nde aylık tahmin yüzde 4,33, yıllık bazda 41.16 olarak belirlendi. dolar/TL beklentisi 43,00 seviyesine işaret etti. Geçen ayki ankette yıl sonu tahminleri 43,6250 olmuştu. Ocak ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak. Bu durumda 2025 sonunda dolar/TL’deki artış %19 ile %25’lik enflasyonun altında kalacak. İşte bu yüzden yerli yatırımcılar dövizden çıkıp TL’ye dönüyor Dolar güne 35.75, Euro 37.33 TL ile başlıyor

FED’İN ELİ NEDEN ZORLAŞTI?

Donald Trump tarifeler konusunda elini belli ederek oynuyor. Paritede 1,0488’deyiz. 15 gün önce 1 dolar 1 euro senaryosu konuşuluyordu. Avrupa'nın dertleri büyük. Almanya seçimi nasıl sonuç verecek? Onun ayrıntıları da önemli. En azından Brüksel yerine liderlik Frankfurt'a geçecek. Almanya ve Fransa kaygıları üzerinden şubat ve haziranda euroya tekrar atak gelebilir. Trump geldi, Fed'in eli zorlaştı. Herkes hiç indirim yapmayabilir demeye başlamıştı. İki-üç indirim faiz indirimi kokmaya başladı. ECB'den altı indirim bekleniyor. . Yatırımcılar ayrıca, piyasalar önümüzdeki aylarda olası daha fazla faiz indirimine hazırlanırken, merkez bankasının yıl planlarına dair herhangi bir göstergeyi yakından izleyecek Bu arada, ABD Federal Rezervi'nin faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, Kanada ve İsveç'teki politika yapıcıların para politikasını daha da gevşetmesi muhtemel. JP Morgan, gümrük tarifelerinin yarattığı karmaşanın etkisiyle yaptığı dolarda alım önerisini düşürmeye başladı. JPMorgan Chase, muhtemelen ılımlı ve daha uzun bir gümrük tarifesi gerçekleşecği beklentileri göz önüne alındığında, önerilen ABD doları uzun pozisyonunun ölçeğini azaltıyor, ancak stratejistler orta vadede dolar hakkındaki yapıcı görünümlerini sürdürüyorlar. Bu sabah 1.0434 sentteki paritede 1.0450 kırıldığı için 1.0390 sent desteği gündeme geldi.. 1.05 üzerinde 1.0550 kritik direnç konumunda. Bugün açıklanacak ABD verileri tahminleri aşarsa dolar güçlenir.

ALTIN NİYE KESKİN DÜŞTÜ?

Wall Street’te teknoloji çöküşü altın fiyatlarının keskin düşüşüne yolaçtı. Genel piyasadaki birçok yatırımcı, "istediğini satamıyorsan, satabildiğini sat" zihniyetini sergiliyor. Piyasadaki bu keskin belirsizlik, işlem haftasına başlarken henüz altın ve gümüş için güvenli liman talebi bulamadı. yatırımcılar Çin'in yapay zekanın geliştirilmesinde ABD liderliğine ciddi şekilde meydan okuduğunu gördü.. DeepSeek adlı küçük ve nispeten yeni bir Çin şirketi, ABD'nin önde gelen modellerinin çoğuyla rekabet eden büyük bir dil modeli üretti – Yani (LLM), insan benzeri metinleri anlamak ve üretmek için tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka türü üretti. Buna da büyük dil denildi. ABD modellerinin maliyetinin çok daha azına. DeepSeek'in yapay zeka asistanı artık Apple'ın uygulama mağazasında en çok puan alan ücretsiz uygulama. Haber, küresel teknoloji hisselerinde keskin bir satışa yol açtı. Büyük teknoloji şirketleri bu hafta dördüncü çeyrek kazançlarını bildirmeye başlıyor. Kârların neredeyse iki yılın en düşük seviyelerine gelmesi bekleniyor Haftanın ABD verisi, Fed'in Salı sabahı başlayıp Çarşamba öğleden sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması ve basın toplantısıyla sona erecek olan FOMC toplantısında ABD faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. 2740 dolarla güne başlayacak olan ons 2755 dolar direncini aşamazsa 2720 – 2700 dolar desteklerine dönebilir. Altında düşüş beklediğimi söylemiştim, yanılmadım. Kapalıçarşı’da 3140 – 3155 TL olan fiyatta yön aşağıyı gösteriyor.