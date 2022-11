Zeytin Sokak da asfaltlandı

Yalova Belediyesi tarafından “Değişim Başladı” sloganıyla başlatılan asfalt seferberliği çerçevesinde cadde ve sokaklardaki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Belediye ekipleri kente son olarak Bayraktepe Mahallesi Zeytin Sokak’ta başlatılan asfaltlamayı tamamladı. Sokakta 8 bin metrekare parke kaldırılarak yerine bin 300 ton asfalt döküldü.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, sadece bu yıl 20 bin ton asfaltlama yaptıklarını belirterek, “Sürdürdüğümüz asfalt seferberliği her mahallede devam edecek. Ekibimin not aldığı, bizim de tespit ettiğimiz cadde ve sokakları bir bir yeniliyoruz. Değişimin başladığı her noktada bizlere sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yalova için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.