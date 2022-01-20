Yosunlar bitkiler için gübreye dönüşüyor

Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar öncülüğünde kompost yapmayı öğrendi.

Çiftlikköy Belediyesi’nin ‘Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe’ projesi kapsamında faaliyete başlayan kompost tesisini gezen öğrenciler, makinenin işleyişi ve geri dönüşümle elde edilen kompost ürünü hakkında bilgi aldı.

Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Çetin Küçükaydın ile birlikte tesise gelen 9-A sınıfı öğrencilerini Başkan Silpagar karşıladı. Ülkemizin sıfır atık hedefi doğrultusunda belediye proje ekibi tarafından geliştirilen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin işleyişi ile ilgili bilgiler alan öğrenciler, ardından kompost makinesinin işleyişini yerinde gördü.

Silpagar, burada yaptığı konuşmada, “Sıfır atık projemizle ülkemizin geleceği olan gençlerimizi buluşturduk. Lise öğrencilerimiz kendi yaşadıkları ilçede sıfır atıkla ve atıkların geri dönüşümü ile ilgili bu projemizi yerinde görmüş oldular. Bilindiği gibi projemiz ödüllü ve hibe desteği alan başarılı bir proje. Belli periyotlarla burayı ziyaret etmek isteyen ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrencilerimize projemizi ve kompost makinesinin nasıl çalıştığını, ne şekilde ürün ürettiğini yerinde anlatıyoruz. Bugün de liseli öğrencilerimizle buluştuk ve evsel atıkların geri dönüştürüldüğü kompost tesisimizi yerinde görmelerini sağladık. Bu çalışmalar, onlar için de güzel bir tecrübe oluyor. Bu çalışmada 15 günlük işleme sürecinin ardından elde edeceğimiz kompost ürününü Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisemize okul bahçelerinde kullanılmak üzere hediye edeceğiz” diye konuştu.

Organik atıkların dönüştürülerek geri kazandırılması temeline dayanan projeyle, ilçe sahilinden toplanan deniz yosunları ve Çiftlikköylülerden alınan evsel atıklar komposta dönüştürülerek bitkiler için gübre olarak yeniden kullanımı sağlanıyor.

Elde edilen kompost, hem isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak temin ediliyor, hem de Çiftlikköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki park ve bahçelerde toprak zenginleştirici olarak değerlendiriliyor.