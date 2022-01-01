Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi

Yalova’nın Altınova İlçe protokolü, 2021 yılının son gecesini ilçede görev yapan kamu personeliyle birlikte geçirdi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Altınova Belediye Meclis üyeleri, 2021’in son gecesinde ilçede görevde bulunan kamu personeline ziyarette bulundu.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit yılın son saatlerinde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile Altınova Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Altınova İlçe Emniyet Amirliği, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı, Altınova Devlet Hastanesi ve Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti. Başkan Oral ayrıca ilçe girişindeki Karamürsel İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Polis Denetim Noktasını ziyaret ederek, buradaki görevli emniyet personeliyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde; 2022 yılının sağlık, huzur, mutluluk, barış ve sevgi dolu bir yıl olması dilendi.