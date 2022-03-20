Yeşil Altınova için her yıl 3 bin fidan toprakla buluşuyor

Ormanların ve tüm doğal varlıkların korunarak geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bunun için her yıl 3 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Başkan Oral yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Ormanlar aynı zamanda da sağladığı oksijenle insanoğlunun hayat kaynağı ve yaşamsal alanda büyük öneme sahip doğal zenginliklerimizdir. Biz de yeşil bir Altınova için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yıl 3 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturuyoruz. İlçemizde bulunan yeşil alanları en titiz bir şekilde koruyup, yeni yeşil alanlar oluşturmaktayız. Vatandaşlarımızın ormanlarımızın güzelliklerinden yararlanmaları için mesire alanları yaparak, halkımızı doğayla buluşturmaktayız. Tüm bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızdan aldığımız destekler bizleri oldukça mutlu etmektedir. Özellikle gençlerimiz ile çocuklarımızın bu konu üzerinde bilinçlenmeleri ve konuyu sahiplenmeleri bizleri umutlandırmakta ve mutlu etmektedir."