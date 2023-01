Yeni Yaşam Engelliler Derneği’nin 28 yılı anlatıldı

Yeni Yaşam Engelliler Derneği yönetimi, basın mensupları ile bir araya gelerek, derneğin 28 yıldan bu yana yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Yeni Yaşam Engelliler Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yalova’da faaliyet gösteren medya kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Programda; Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacı ile Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan da hazır bulundu. Arslanhan, 1995 yılında kurulan, Yalova’da öncü çalışmalara imza atan Yeni Yaşam Engelliler Derneği’nin bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Derneğin kuruluş amacı

Özel gereksinimli çocuklara, özel eğitim verilmesi için yola çıktıklarını ifade eden Arslanhan, “Yeni Yaşam Engeliler Derneği, özel eğitim maksadıyla kurulan ilk ve tek dernek. Bunun yolunu nasıl açabiliriz diye başladık. İlk önce bir evde başladık, daha sonra yeterli olmadığını gördük. O dönem Yalova Belediyesi, Çömlek Mahallesi’nde bize bir arsa tahsis etti. Orada hem bir okul hem de bir bakım merkezi kurduk” dedi.

“Yeni Yaşam Engeliler Derneği örnek oldu”

28 yılda yapmış oldukları çalışmalardan bahseden Arslanhan, şunları kaydetti:

“Bu zamana kadar bin adet akülü sandalye, 7 binin üzerinde normal manuel sandalye dağıtmışız. Bunların yanında erzak, ayakkabı, kıyafet yardımı gibi birçok hayırseverin desteği ile güzel işlere vesile olduk. Kurslar ve etkinlikler düzenledik. Bunların hem Yalova’ya hem de Türkiye’ye ışık tutmasını istedik. Bizden sonra okullar da örnek alıp yapmaya başladılar. O yıllarda Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) için kurs açtık. Bu kursla birlikte engellilerin yüzde 100’ü kurumlara yerleşti. Diğer illerde bizden örnek alıp bunları yaptılar. Biz istiyoruz ki Yalova’da başlattığımız her proje diğer illere de ışık tutsun, tüm engellilerimiz bu imkanlardan faydalansın. İşaret dili kursunun ilk formatını Yalova’da hayata geçirdik. Modüler sisteme programı hazırlayıp, biz işlettik. Kursu açtık, şimdi Türkiye’nin her yerinde var. Kursu açabilmek için 6 ay mücadele ettik. Artık Milli Eğitim Bakanlığı’nda uygulanan bir sistem haline geldi”

“45-50 kişiyi umreye götürdük”.

Engelli bireylerin umreye gidebilmesi için proje geliştirdiklerini söyleyen Arslanhan, “Engellilerin umreye gitmesi gerekir dedik. İki defa toplamda 45-50 kişiyi umreye götürdük. Orada ibadetlerini yapmalarını sağladık. Federasyonumuza bağlı derneklerde aynı organizasyonu yaptı, oldukça ses getirdi. ‘Engellilere umrede indirim’ yapılması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın masasında bir evrak var, inşallah bu gerçekleşirse, bu projenin de önü açılmış olacak” ifadelerini kullandı.

‘Bir Nefes’ projesi bakanlık tarafından yürütülüyor’..

Projeleri anlatmaya devam eden Arslanhan, ‘Bir Nefes’ isimli projelerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de uygulanmaya başlandığını belirtti. Arslanhan açıklamasına şöyle devam etti: “Engelli aileleri, yıllarca düğüne gidemezdi, hastaneye gidemezdi. Çok ciddi bir sıkıntı vardı. Bununla ilgili ‘Bir Nefes’ adı verdiğimiz projeyi hayata geçirecektik. O zamanki Aile Bakanımız Ayşenur İslam hanım Yalova’ya geldi. Projeyi bizden istedi, ‘tek Yalova’dan olmasın tüm Türkiye’de uygulayalım’ dediler. Biz de ismi ile birlikte bakanlığa verdik. Şu anda hala proje uygulanıyor. Bizim için gurur verici bir nokta. Koçum Babam projesi, bu da Yalova’dan Türkiye’ye yayılan bir proje. Burada engelli babaların, annelerin yükünü almak için hayata geçirdiğimiz bir projeydi. Çok ses getirdi. Ayrıca, TRT’de dizi belgesel haline gelmesi bizim için önemli bir şey.”

‘Erişilebilir bir Yalova mı?’..

Yalova’da erişilebilirlik çalışmalarına yönelik yerel yönetimlerin üzerine düşeni yapmadığını kaydeden Arslanhan, “Pandemiyi merkezi hükümet yürüttü. Yereldeki belediye ve kamu kuruluşları kendi çalışma alanlarında ve faaliyetlerinde biraz fren bastılar. Dedik ki bu bir fırsattır. Bir an önce analizlerinizi yapın, pandemi bittikten sonra ne yapacağımızın kararını verin. Herkes için erişilebilir bir Türkiye diyoruz. Herkes için erişilebilir bir Yalova diyoruz. Erişilebilir bir Türkiye’nin çalışması olması lazım. Aktif hareketlilik stratejisi oluşturuluyor mu? Oluşturulmuyor. Kendi kendine akan bir trafik var. Akan bir trafiğe hep beraber bakıyoruz. Değişim ve dönüşüm için hamleler yapılması lazım. Yollarda, kaldırımlarda, binalarda, toplu taşımalarda; değişim ve dönüşümle ilgili hiçbir hamle yok. Toplumsal farkındalığı oluşturacak hiçbir çalışma yok. Bir an önce erişilebilir bir Yalova için, acilen bu konu başlıklarında çalışmaların başlaması lazım. Nereye kadar bekleyeceğiz? Geçmişten bugüne kadar olan bir sorun bu ama elde var sıfır. Ulaşımda sesli ve görüntülü araçlar ile gerçek zamanda bilgilendirme ve işaretlendirmenin dijital teknolojiden yararlanılarak kullanımının artırılması lazım. Her otobüse, sesli ve görsel uygulama konulması lazım. Durakların artık akıllı durak olması gerekmiyor mu? Erişilebilir bir Yalova mı?” dedi.