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Yangın mahalleliyi korkuttu
Yalova’da tek katlı müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
YALOVA 14.03.2022, 13:16
Yalova’da tek katlı müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Radar Caddesi üzerindeki tek katlı evin oturma odasında elektrik sobası kaynaklı yangın meydana geldi. Yangına Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.