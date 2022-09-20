Yalova’yla ilgili akademik araştırmalara nakdi destek verilecek

Yalova İl Özel İdaresi tarafından yüksek lisans ve doktora araştırmalarına maddi destek sağlanacak.

Yalova İl Özel İdaresi Akademik Destek Programı, Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıyla tanıtıldı. Tanıtım, Yalova Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda yüksek lisans araştırmalarına 5 bin TL destek sağlanacak. Doktora düzeyindeki araştırmalara ise 10 bin TL nakdi desteğin verileceği duyurdu. Desteklenecek tezler, İl Özel İdaresi ve Yalova Üniversitesi tarafından belirlenecek 5 kişilik komisyon tarafından belirlenecek.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, bilimsel çalışmaların kendilerine yol göstereceğini ifade ederek, “İl Özel İdaresi, yerel yönetimler olarak yapacağımız işlerde bilimsel bir bakış açısıyla ufkumuzu, önümüzü açsın istedik. Yalova Üniversitesinin desteğiyle rektörümüz ve ekibinin çok katkıları oldu. Türkiye’nin bütün üniversitelerinden, başta Yalova Üniversitemiz olmak üzere, Yalova’yı konu eden, gelişmesini konu eden yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmalara biz İl Özel İdaresi olarak nakdi destek sağlayacağız” dedi.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da İl Özel İdaresinin desteklerinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Çalışmaları düzgün ve değerli kılan, akademik ve bilimsel bakış açısına sahip bir yaklaşımla ele alınması, değer kazanmasında büyük önem arz ediyor. Her şehrin kendisine has bir dokusu var. Kültürel, sosyal, ekonomik bir hayatı var. Tarihi bir geçmişi de var. Araştırma yapanlar açısından maddi destek önemli. İl Özel İdarenin sağladığı katkı önemli bir amaca hizmet edecek.”

Rektör Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu, katılımın yüksek olması için duyurular yapacaklarını kaydetti.