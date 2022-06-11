Yalovaspor Başkanı Hakan Suiçmez: “Amacımız birleştirici olmak”

Yalovaspor Kulübü Başkanı Hakan Suiçmez, “Amacımız birleştirici olmak. Şehrimizi Yalovaspor çatısı altında birleştirebilmek” dedi.

Bölgesel Amatör Ligi’’nde mücadele veren Yalovaspor’da Başkan Hakan Suiçmez, göreve gelmesi sonrasında ilk kez basın toplantısı düzenledi. Mayıs ayındaki kongrede tek adayla gidilen başkanlık seçiminde göreve gelen Suiçmez, kentte bir çok görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, “Bizden önceki yönetime ciddi bir destek verilmişti. Şuanda da bu konudaki söylemler bana cesaret verdi ve elimizi taşın altına soktuk. İnşallah aynı destek ve katkılar bu dönemde de devam eder. Bunu bekliyoruz. Amacımız birleştirici olmak. Şehrimizi Yalovaspor çatısı altında birleştirebilmek” dedi.

“5 milyon civarında borç gözüküyor’

Yalovaspor’un genel borç durumuyla ilgili de bilgi veren Suiçmez, şöyle konuştu:

“Karar defterini tam net inceleyemedim ama kongrede beyan edilen bir rakam var. 5 milyon civarında bir rakam. Bu rakamın 2 milyon civarında olan kısmı daha önceki yönetimlerden kaynaklı icra noktasına gelmiş. Bizden önceki yönetim de buna itiraz etmiş. Diğer borç da önceki yönetimden kaynaklı bir borç. Onay Tuna başkan ‘bununla alakalı bizim alacağımız olmaz’ diye cümle kurmuştu. Doğal olarak bu yazılması gerekiyordu ve yazıldı. Yarın öbür gün Yalovaspor’un lehine almazlar ya da hibe ederler. Bu onların tasarrufuna kalmış bir şey. Yaklaşık 1 milyon civarında da SSK ve vergi gibi ufak tefek borçları var. Yalovaspor adına 5 milyon civarında bir borç gözüküyor. Ancak bu borç bizim önümüzde bir engel değil. Profesyonel lige yükselirsek bir engel teşkil eder. O aşamaya kadar bunları çözeriz diye düşünüyorum.”

Suiçmez, Yalovaspor’da ne altyapıyı ne de A takımının şu anda olmadığını dile getirerek, “Şuan takımımız sıfır. Tabi eski görüşeceğimiz oyuncularımız var. Bu oyuncular bizimle görüşme bekliyorlar. İlk hedefimiz altyapıyı kurmak. Kurban Bayramı’na kadar altyapılar kurulmuş olacak. Biz sezona kısmet olursa altyapı, kadın futbol takımı ve A takımla girmiş olacağız” diye konuştu.