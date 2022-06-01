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Yalova’nın meyve ve sebze tüketimi 3 bin 504 ton arttı

Yalova Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali’nden 2022 yılının ilk 5 ayında 15 bin 351 ton ürün çıkışı gerçekleştirildi.

YALOVA 01.06.2022, 18:46
Yalova’nın meyve ve sebze tüketimi 3 bin 504 ton arttı

Yalova Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali’nden 2022 yılının ilk 5 ayında 15 bin 351 ton ürün çıkışı gerçekleştirildi.

2022 yılının ilk 5 ayında yapılan meyve ve sebze çıkışı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin 504 ton arttı. Halden ocakta 4 bin 519 ton, şubatta 3 bin 444 ton, martta ise 2 bin 19 ton, nisanda 2 bin 601 ton ve mayısta 2 bin 768 ton çıkış yapıldı.

İlk 5 ayda toplam 15 bin 351 ton çıkış gerçekleştirilen halden geçen yılın aynı döneminde 11 bin 847 ton çıkış yapılmıştı.

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