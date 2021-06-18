“Yalova’mıza hizmet etmek onurdur”

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Denizçalı Köyü Muhtarlığına veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Oral, “Yalova hepimizin. Yalova’mıza hizmet etmek benim için onurdur” dedi.

Yalova Çiftlikköy Taşköprü Denizçalı Köyü’nde bulunan TASK-KAB (Tavşanlı, Altınova, Subaşı ve Kaytazdere Kanalizasyon Arıtma Kurma İşletme Birliği) Başkanlığı’nı Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’a devreden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Denizçalı Köyü Muhtarı Hüseyin Avni Çetin’i muhtarlıkta ziyaret etti. Görevi süresince Muhtar Hüseyin Avni Çetin ve köy halkıyla uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Oral, “Yalova hepimizin. Yalova’mıza hizmet etmek benim için onurdur. Muhtarımız Hüseyin Avni Çetin’in şahsında bizlere destek ve yardımlarda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Denizçalı Köyü Muhtarı Hüseyin Avni Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Metin Oral Başkanımız, çok önemli çalışmalar ve başarılar elde etti. Çevreye duyarlılığı ve kentimize yaptığı ciddi katkılardan dolayı biz kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.