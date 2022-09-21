Yalovalı çiftçilere kışlık pazı ve karalahana fidesi dağıtıldı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Tohumdan Çatala Kışlık Sebze Projesi“ çerçevesinde çiftçilere kışlık pazı ve kara lahana fidesi dağıtıldı.

Kentteki örtü altı tarımını geliştirmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Kadıköy beldesi ve Kazımiye köyündeki çiftçilere fide dağıtımı yapıldı. İlk dağıtım töreni Kadıköy İlkokulu önünde yapıldı. Programda 5 çiftçiye 21 bin 500 adet pazı fidesi, 6 çiftçiye de 41 bin karalahana fidesi dağıtıldı.

Ardından Kazımiye köyü nikah salonu alanında gerçekleşen programda ise 8 köylüye 85 bin 500 adet pazı fidesi, 4 çiftçiye de 58 bin karalahana fidesi verildi.

Projenin ilk etabında toplam 285 bin karalahana fidesi dağıtıldı.

25 eylül-1 ekim tarihinde 269 bin 300 adet kıvırcık fidesi, 7 ekimde 100 bin pazı fidesi, 10-15 ekim tarihinde 110 bin pazı fidesi, 15-20 ekim 2022 tarihinde 492 bin 100 adet kıvırcık fidesi, ve 1-5 kasım tarihinde de 346 bin kıvırcık fidesi teslim edilecek.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kent Tarımı uygulamaları yaklaşımı büyük şehirlerin kışlık sebze ihtiyacını karşılamaya yönelik geliştirilen ‘Tohumdan Çatala Kışlık Sebze Projesi’ çerçevesinde yüzde 25’i çiftçi katkısı, yüzde 75‘i hibe olan yaklaşık 1 milyon TL bütçe ile toplamda 2 milyona yakın marul, kışlık lahana ve kışlık pazı fidesi dağıtımı yapılacak. Proje Yalova Merkez (Kazimiye, Kadıköy), Çiftlikköy İlçesi (Sultaniye, Kelebek Çayırı) Altınova ve Çınarcık ilçelerinde uygulanacak. Proje sayesinde çiftçilere fide temini yapılarak yaklaşık bir ay erkencilik sağlanacak. Ayrıca standart üretim materyali kullanılarak kaliteli ürün elde edilecek.

Proje ile Yalova’nın standart sebze yetiştiriciliği faaliyetinin geliştirilmesi ve üretimdeki devamlılığın sağlanması, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, değerlendirilmesi, çiftçilerin ekonomik kazançlarının artırılarak istihdama katkı sağlanması ve sebze üreticilerinin üretim sahalarında bilgi-beceri-teknik düzeylerinin arttırılması amaçlanıyor.”