Yalovalı çiftçiler Edirne’ye teknik geziye gitti

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Organiğin Hası Yalova’nın Aronyası” ile “Kivi ve Cevizde İyi Tarımın Yaygınlaştırılması” projelerinin uygulayıcı çiftçilerine yönelik Edirne’ye teknik gezi düzenlendi.

Çiftçilerin teknik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen geziye Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden personeller de katıldı. Yalova çiftçiler Edirne İl Müdürlüğü teknik personelinin eşliğinde ilk olarak Edirne İli Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar alanda üretim yapan bir işletmeyi ziyaret etti. Ziyarette işletmenin ziraat mühendisleri tarafından ceviz üretim aşamaları, kurutma, işleme ve paketleme ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Gezide çiftçilere kullanılan ekipmanlar da tanıtıldı.

Çiftçiler ardından Hatipköy’de bulunan organik badem üretimi yapılan işletmeyi gezdi.