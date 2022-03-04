Yalova’daki okullarda deprem tatbikatı

Yalova’daki tüm okullarda Türkiye’deki 81 il ile eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi.

Vali Muammer Erol, Abdülhamid Han Ortaokulu’nda düzenlenen Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatını takip etti. Deprem zilinin çalmasıyla öğrenciler ve öğretmenler bulundukları sıraların yanında çökerek kapandı ve başlarını elleriyle darbeye karşı korumaya aldı. Daha sonra ise öğrenciler başlarını koruyarak okuldan tahliye edildi.

AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri öğrencilere okul bahçesinde depremle ilgili bilgi verdi.

Tatbikatı İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, AFAD İl Müdürü Doğan Toncer de takip etti.