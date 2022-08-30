Yalova’da Zafer Bayramı konserleri Mustafa Yıldızdoğan ile başladı

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Türk müziğinin sevilen sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan konseriyle başladı.

Ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Yalovalılar ile buluştu. Binlerce kişinin takip ettiği konserde ünlü sanatçı sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Yalova Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk ve MHP İl Başkanı Namık Öz, sahneye çıkarak sanatçıya çiçek takdim etti.

Tutuk, sanatçıyı Yalova’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konser sırasında Yalovalılara seslenen Mustafa Yıldızdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük taarruz içerisinde olduğunu belirtti. Yıldızdoğan, yaptığı konuşmada, “Bu memlekette sağcısı-solcusu, o’cusu bu’cusu herkes ölürüm Türkiye’m desin. Biz ölürüm Türkiye’m demeyelim. Biz vazgeçtik. Herkes, bu millet bu devlet için yeter ki bir şeyler yapsın. Çünkü yaptılar. Mustafa Kemal Atatürk 7 düvele karşı bu milleti korudu ve bu millete bir cumhuriyet hediye eyledi. Fark etmiyor 100 yıl sonra bugün de Recep Tayyip Erdoğan 7 düvele karşı aynı mücadeleyi veriyor. Kim ne derse desin” diye konuştu.