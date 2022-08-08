banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor

Yalova’da zabıtadan kaldırım işgali operasyonu

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım işgaline yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi.

YALOVA 08.08.2022, 13:15
Yalova’da zabıtadan kaldırım işgali operasyonu

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım işgaline yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Ömer Faydalı, Cumhuriyet, İstanbul ve Mimar Sinan Caddeleri üzerinde kaldırım işgaline yönelik çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri kaldırım işgallerini önlemek için yaya ve araç trafiğini engelleyen duba, reklam tabelaları, sandalye masa ve flamaları topladı. Teşhir ve satış amaçlı iş yerlerinin önlerine konulmuş malzemeler için esnaflara uyarılarda bulunuldu.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu