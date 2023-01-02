Yalova’da yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye indirdi

Yalova sahil kesiminde etkili olan sis görüş mesafesi 30 metrelere kadar düşürdü.

Kentte yoğunluğunu arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Şehrin özelikle kıyı kesimlerinde sisin daha yoğun olduğu gözlemlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle şehir içi ve kara yollarında sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Kent merkezinde özelikle Gazipaşa Caddesi, Doğu Sahil Bandı’nda yoğunluğu artan sis nedeniyle göz gözü görmedi.