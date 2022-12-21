Yalova’da “Yıldız Kampı” oyunu çocuklar için sahnelenecek

Yalova Belediyesi tarafından her hafta çocuklar için gerçekleştirilen tiyatrolar bu hafta ‘Yıldız Kampı’ isimli çocuk oyunuyla devam ediyor.

Yalova Belediyesi, 2022-2023 “Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu” programları içinde yer alan çocuk oyunlarına ilgi her geçen hafta artarak sürüyor. 24 Aralık 2022 Cumartesi günü perdelerini açacak olan ‘Yıldız Kampı’ isimli çocuk oyunu 13.00-15.00-17.00 saatlerinde 3 seans ve ücretsiz olarak sahnelenecek.

Tiyatro oyununa “https://etkinlik.yalova.bel.tr/etkinlikler/yildiz-kampi/36” linkinden kayıt yaptırabilecek.