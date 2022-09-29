Yalova’da yaya geçitleri farkındalık için kırmızıya boyandı

“Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak Yalova’da da gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde yaya geçitleri kırmızıya boyanarak yaya önceliğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine ve yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla 11.00-14.00 saatleri arasında ülke genelinde eş zamanlı etkinlik düzenledi. Yalova’daki etkinlik Yusuf Ziya İlkokulu çevresindeki yaya geçitlerinde yapıldı. Programla ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, “Sayın Valimiz himayelerinde buradaki yaya çizgimizi hem görünür olarak yeniden boyuyoruz hem ortaya kırmızı şerit çekerek, ‘yaya geçidi kırmızı çizgimizdir’ diyoruz. ‘Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu’ sloganımızla bu etkinliğimizi başlatıyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Muammer Erol, öğrencilerle yaya geçidinin şeridini kırmızıya boyadı. Sonrasında da etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de katıldı.