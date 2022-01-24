Yalova’da yaban ve av hayvanlarına yem bırakıldı

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve av hayvanları için yem bırakıldı.

Ekipler, av koruma ve kontrol çalışmalarının yanı sıra av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışması da gerçekleştiriyor.

Son 2 günlük süreçte 150 kilo buğday yem 100 kilo da pazar artığı yiyecek doğaya bırakıldı.