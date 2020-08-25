Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi’nde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda uyuşturucu madde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yalova’da uyuşturucu ticaretinin yaygın olarak yapıldığı Bağlarbaşı Mahallesi’ne sabah erken saatlerde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen 10 adres eş zamanlı olarak basıldı. Baskınlarda narkotik detektör köpekler de kullanıldı. Adreslerde yapılan aramalarda A.F., O.P., A.A., Ş.A., C.C., S.C., Ö.B., O.T., Ü.I., U.E. ile D.K. isimli toplam 11 şüpheli gözaltına alınırken, 78,29 gram kannabinoid, 13 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 13 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.