Yalova’da ‘Toprağa Saygı’ yürüyüşü

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yalova İl Temsilciliği tarafından 14-20 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası nedeniyle “Toprağa Saygı” yürüyüşü düzenledi.

“Biyolojik çeşitlilik, iklimimiz, şifamız, gıdamız ve mirasımızdır” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Yalova’daki 6 okuldan yaklaşık 500 öğrenci ve TEMA Gönüllüleri katıldı. Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Burada TEMA Yalova Merkez İlçe Sorumluluğunda Yalova Belediyesi katkıları ile açılan stantta biyolojik çeşitliliğe ve biyolojik çeşitlilik kaybının nedenlerine dikkat çekilirken erozyonla ilgili bilgi verildi. Yalova Belediyesi tarafından standı ziyaret edenlere özel olarak hazırlanan tohum dikim kiti hediye edildi.

TEMA Vakfı Yalova Merkez İlçe Sorumlusu Saffet Yıldız, toprağın karasal biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan en temel doğal varlığımız olduğunu söyledi.

TEMA Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir etkinliklerine katılarak farkındalık oluşmasını katkı sunan herkese teşekkür etti.