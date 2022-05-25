Yalova’da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı

İstanbul-İzmir otobanında kamyonetin tırla çarpıştığı kazada, araçta sıkışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Kılıç gişesi mevkiinde meydana gelen kazada, Turgay H. yönetimindeki 34 YM 1322 plakalı tır ile İsmail Ş. idaresindeki 16 ZZ 542 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu takla atan kamyonette sıkışan İsmail Ş., Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.