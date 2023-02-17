Yalova’da tersanede gemi yangını

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede bakım onarımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersane Bölgesi’nde bakım onarım için getirilen gemide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.