Son Dakika
İranlı arama-kurtarma ekibinin lideri: “Ekipler ve devlet kurumları deprem bölgesinde aktif çalışıyordu ve çok iyi organize olmuştu”
BM tarafından yayınlanan Acil Yardım Çağrısında donörlerden 1 milyar ABD Doları kaynak talep ediliyor
Yalova’da tersanede gemi yangını
Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede bakım onarımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
YALOVA 17.02.2023, 16:15
Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede bakım onarımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Altınova Tersane Bölgesi’nde bakım onarım için getirilen gemide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.