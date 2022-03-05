Yalova’da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yalova’da tek katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağlarbaşı Mahallesi Bay Çıkmazı’nda bulunan tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler sonrasında soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu. Polisin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.