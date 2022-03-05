Son Dakika
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP’nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini paylaşmaya gayret edeceğiz"
Zelenskiy: “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin”
Yalova’da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Yalova’da tek katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
YALOVA 05.03.2022, 23:05
Yalova’da tek katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Bağlarbaşı Mahallesi Bay Çıkmazı’nda bulunan tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler sonrasında soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu. Polisin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.