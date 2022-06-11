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Yalova’da Stajyer avukatlar yarıştı

Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Marmara Bölgesi Elemeleri Yalova’da yapıldı.

YALOVA 11.06.2022, 16:17
Yalova’da Stajyer avukatlar yarıştı

Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Marmara Bölgesi Elemeleri Yalova’da yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması 7 bölgede, 7 baronun ev sahipliğinde 61 baronun stajyerleri bölge birinciliğini almak için yarıştı. Bu yarışmanın yapıldığı yerlerden birisi de Yalova oldu. Yalova, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale illerinde gelen 3’er kişilik stajyer avukatlardan oluşan takımların mücadele ettiği “Kurgusal Duruşma Yarışması Marmara Bölgesi Elemeleri” Lova Otel de gerçekleştirildi.

Yarışmanın kura çekimini Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş ile Türkiye Barolar Birliği yetkilileri ve yarışmacı illerin baro başkanları gerçekleştirdi.

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