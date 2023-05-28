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Yalova’da sandık başlarında oy sayım işlemi başladı
YALOVA'DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ İÇİN SAAT 17.00 İTİBARIYLA OYLAMANIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SANDIK KURULLARINDA OY SAYIM İŞLEMİ BAŞLADI.
YALOVA 28.05.2023, 17:38
Yalova’da Cumhurbaşkanı Seçimleri için saat 17.00 itibarıyla oylamanın tamamlanmasının ardından sandık kurullarında oy sayım işlemi başladı.
Cumhurbaşkanı Seçimleri, Yalova kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 200 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Yalova’da sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. 89 okulda kurulan 589 sandıkta vatandaşların oy kullandığı Yalova’da sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı. Sayımların tamamlanmasının ardından oylar il ve ilçe seçim kurullarına götürülecek.