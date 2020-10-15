Yalova’da sahte içki imâlathanesine operasyon
YALOVA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÇINARCIK İLÇESİNDE SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN BİR EVE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE ŞİŞELENMİŞ ÇOK SAYIDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınarcık ilçesinde sahte içki imâlathanesine dönüştürülen bir eve baskın yaptı. Piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş çok sayıda sahte içki ele geçirildi.
Çınarcık ilçesinde bir evde sahte içki imalatı gerçekleştirildiği istihbaratını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. İkametgâh olarak da kullanılan yerde yapılan aramada, 10 adet 5 litrelik bidonda, 5 adet muhtelif ebatlarda etil alkol, el yapımı olduğu değerlendirilen 2 adet 5 litrelik bidonda, 1 adet 1,5 litrelik bidonda şarap, 34 adet muhtelif ebatlarda rakı, 27 adet muhtelif ebatlarda votka, 24 adet muhtelif ebatlarda viski, 30 adet içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli aromalar, 7 adet içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen enjektör, ölçü oldukları değerlendirilen maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.B. adliyeye sevk edildi.
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