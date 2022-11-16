Yalova’da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Yalova İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları, bu hafta Hacı Hayriye Hanım Cami’nde gerçekleştirildi.

Kente sabah namazı buluşmaları etkinliği devam ediyor. Her hafta Yalova’nın çeşitli camilerinde gerçekleştirilen etkinliğe, sivil toplum ve kamu kurum kuruluşları temsilcileri katılıyor. Bu haftaki sabah namazı programı Hacı Hayriye Hanım Cami’nde yapıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve tesbihat programının ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua okundu. Namazın ardından programa katılan gençlere ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. Her hafta sonu yapılan sabah namazı buluşmasının 19 Kasım Cumartesi günü Kemerköprü Cami’nde yapılacak.