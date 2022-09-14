Son Dakika
Bayramov: "Ermenistan, silahlı birliklerini Azerbaycan topraklarından tamamen çekmeli ve provokasyonlarını durdurmalı"
Yalova’da organik midye sertifikasyon işlemleri başladı
Yalova’da faaliyette bulunan midye yetiştiriciliği tesislerinde organik midye sertifikasyon işlemleri başladı.
YALOVA 14.09.2022, 16:36
Yalova’da faaliyette bulunan midye yetiştiriciliği tesislerinde organik midye sertifikasyon işlemleri başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde, kentteki 4 midye yetiştiriciliği tesisi ile Ankara merkezli belgelendirme firması arasında sözleşme yapılmıştı. Bu çerçevede firma tarafından Çınarcık ilçesi Kocadere mevkiinde bulunan midye çiftliğinde organik midye sertifikalandırma denetimi yapıldı.
Türkiye’de organik midye yetiştiriciliği tesisi ve yetkili sertifikasyon kuruluşu bulunmadığından söz konusu denetime, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yetkilisi de eşlik etti.
Yalova’daki organik midye yetiştiriciliği yapmak isteyen diğer tesislerde de önümüzdeki günlerde denetimler gerçekleştirilecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
23
az bulutlu
Sayfalar Tümü