Yalova’da mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadele semineri

Mülteci Destek Derneği Yalova Şubesi tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü, ŞÖNİM ve Yalova Barosu’nun destekleriyle ‘Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele” bilgilendirme seminere düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya yabancı uyruklu kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Irak, İran ve Afganistan uyruklu kadınların katıldığı seminerinde Mülteci Destek Derneği Yalova İl Temsilcisi Cihat Arslan, İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Coşkun, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum İletişim Çalışma Grup Başkanı Mesut Aytun, Yalova Barosunu temsilen Av. Dilan Dicle Çetin ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Esma Yıldız da hazır bulundu. Toplantıda, aile içi şiddetle mücadele, sosyal hayata uyum ve yaşam eğitim kurslarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Yalova Barosu’nu temsilen toplantıya katılan Av. Dilan Dicle Çetin, yabancı uyruklu kadınlara yönelik aile içi şiddet görmeleri halinde izleyecekleri hukuki süreçlerle ilgili olarak bilgilendirmede bulundu.