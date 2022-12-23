Yalova’da motorlu taşıt sayısı 74 bin 848’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 kasım ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 74 bin 848’e ulaştığı bildirildi.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova’da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 848’e ulaştı. Verilere göre, Yalova’da ortalama yaklaşık 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı kasım ayı sonu itibariyle 39 bin 782 olarak açıklandı. Yalova’da trafiğe kayıtlı 14 bin 289 kamyonet, 11 bin 760 motosiklet, 3 bin 317 traktör, 2 bin 224 minibüs, 2 bin 156 kamyon, 995 otobüs ve 325 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.